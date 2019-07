ROMA – Una delle regine indiscusse della tv italiana pubblica una foto che la ritrae bambina mentre danza. La foto è tenerissima: ma di chi si tratta? Il viso è abbastanza riconoscibile: è Barbara D’Urso.

La foto è stata pubblicata su Instagram con questo commento: “Martedì amarcord… Ma quando ballo mi sento ancora così, Carmelitissima!!!”. E come accade spesso in questi casi, l’immagine è stata molto commentata. I fan sono entusiasti del post e lo scrivono apertamente. La maggioranza commenta semplicemente dicendo un “sei bellissima”, altri invece notano il suo “magnifico sorriso”.

Non mancano ovviamente le critiche. La D’Urso infatti ha sempre detto di aver danzato fin da piccola. Alcuni non le hanno creduto. Ora però questa foto confermerebbe le sue dichiarazioni: “La realta che non mente che fa danza da piccola, che tutti la prendono in giro». «Bellissima allora stupenda oggi”. E ancora: “Sempre bella da piccola e oggi che sei una grande bella donna”.

C’è anche chi mostra una certa invidia. Contro questi ultimi, qualcuno difende la conduttrice parlando di vergogna: “La stessa faccia di adesso.. quanta invidia che hai addosso.. queste persone che ti invidiano vorrebbero stare loro al tuo posto.. sanno che non c’è la possono mai fare.. che vergogna.. un abbraccio Barbara.. sei grande” .

Fonte: Instagram