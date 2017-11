ROMA – Qualcuno scrive sui social ad Andrea Iannone un commento durissimo su Barbara D’Urso: “Andrea per favore fai fare un giretto in moto alla D’Urso. Magari per riprendersi si mette sotto mutua. E ce la togliamo dalle palle”. E Belen Rodriguez mette “Mi piace”. Belen così ha apprezzato un commento in cui ci si augurava un incidente per Barbara D’Urso.

Una guerra, quella tra Barbara D’Urso e la famiglia Rodriguez, scoppiata con il Grande Fratello Vip. Cecilia Rodriguez, infatti, si è rifiutata di partecipare alla trasmissione di Barbara D’Urso dichiarando:

“Quando sono uscita dalla Casa ho sentito nei programmi di Barbara D’Urso frasi impronunciabili, devastanti. Frasi che offendono non solo me, ma tutte le donne. Ho subito violenza verbale, una violenza che fa male, per la quale ogni donna si dovrebbe sentire indignata. Mia madre ha sofferto, mia sorella anche. E poi mi risulta che anche ai tempi del Grande Fratello condotto dalla signora, siano nate delle coppie. Trovo tutto questo molto scorretto, molto illogico, oppure logico se si segue la strada di fare polemica e ascolti usando, maltrattando il nostro nome…”.

Parole dure a cui Barbara D’Urso ha risposto così: “Qui vengono artisti che hanno una professione e un signor curriculum. Facciamo il nostro 22% di share anche senza i Rodriguez”.