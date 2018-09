ROMA – Caduta in diretta alla prima puntata di Domenica Live, il contenitore della domenica pomeriggio di Canale Cinque, condotto da Barbara D’Urso.

Durante il pomeriggio di domenica 16 settembre proprio Carmelita ad un certo punto ha annunciato l’ingresso in studio di Cristiano Malgioglio sui tacchi. L’autore musicale ha cantato e ballato sulle note del suo ultimo successo, accompagnato da un corpo di danza.

Anche Barbara D’Urso gli si è avvicinata, mossa dal desiderio di ballare. Ma il passo a due è finito male. Malgioglio è caduto e ha trascinato con sé anche la conduttrice.

“Non ci posso credere che hai fatto questo”, gli ha detto Barbara, che ha poi rivelato il motivo della caduta, mostrando un patch dietro alle scarpe. Il motivo della rovinosa caduta è stato confermato anche da Malgioglio stesso: “Le scarpe mi stavano larghe, porto 41 e quelle sono 44. Mi sono fatto male, c’è l’assicurazione?”, ha scherzato l’autore.

Domenica 16 settembre D’Urso è tornata in onda accogliendo la sfida della nuova conduttrice del programma “rivale”, Domenica In: Mara Venier. La storica presentatrice veneta è rientrata al suo programma Rai dopo la parentesi non propriamente felice delle sorelle Parodi.