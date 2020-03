Barbara d’Urso: “Un abbraccio ai carcerati”. Il segretario della polizia penitenziaria: “Ci deve delle scuse”

ROMA – A Pomeriggio 5 Barbara d’Urso è stata rimproverata in diretta dal segretario generale del Sindacato Autonomo della Polizia Penitenziaria Donato Capece. E’ stata rimproverata, la d’Urso perché la conduttrice, parlando delle rivolte in carcere, aveva detto di voler mandare un abbraccio ai carcerati e ai loro parenti, mettendosi “nei loro cuori”. La ricostruzione è del sito di Davide Maggio.

In apertura di trasmissione la d’Urso aveva provato a rimediare salutando anche la polizia penitenziaria e scusandosi per la dimenticanza ma il segretario non ha voluto sentire ragioni:

“Vedo che lei poco conosce il corpo di polizia penitenziaria, noi siamo degli eroi sconosciuti, eroi silenziosi (…) quando lei manda un messaggio dicendo che tutti i detenuti sono nel suo cuore, io mi domando: io che sono un umile servitore dello Stato, quale ruolo ho nel suo cuore o comunque nella sua trasmissione? Ecco perché dico che lei ci deve delle scuse, a tutta la polizia penitenziaria”

A Capece non è piaciuto neanche il termine guardie carcerarie usato dalla d’Urso:

“Mai più dovrebbe dire guardie carcerarie, non sono mai esistite e non esisteranno mai (…) ecco perché, signora Barbara, lei ci deve delle scuse pubbliche, deve dare a questi servitori dello Stato la dignità che lei gli ha tolto”.

“Chiedo umilmente scusa – dice alla fine la d’Urso – della mia grandissima ignoranza e di aver per errore chiamato guardie carcerarie, invece di polizia penitenziaria (…) che sono dodici anni che dico che è nel mio cuore. Conosco bene i sacrifici e quindi lei, che invece si permette di dire a me che non so niente della polizia penitenziaria, fa un piccolo errore. Lei è venuto qui per fare polemica con me, io l’ho chiamata facendo prima le scuse, non voglio fare polemica con nessuno”.

Fonte: Pomeriggio 5, Davide Maggio.