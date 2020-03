ROMA – Aveva scritto sui social: “Barbara D’Urso e Chiara Ferragni sono peggio del Coronavirus“. Poi l’autrice del post è risultata positiva…al Coronavirus. Sembra una barzelletta, sembra uno di quei tipici “lo sai qual è il colmo…?”, invece la conduttrice Mediaset spiega che è successo veramente.

Lo spiega durante Pomeriggio 5, mentre era in collegamento con una ragazza laziale (positiva al tampone), uno dei primi casi della regione. La ragazza denunciava di essere stata ghettizzata e insultata sui social e ha detto: “Io sto benissimo, mia madre è ricoverata. Ci hanno trattato come appestate”. E qui è arrivata la pronta replica della D’Urso: “Sono dei cretini perché può capitare a tutti, anzi una ha scritto ‘Barbara D’Urso e Chiara Ferragni sono peggio del Coronavirus’ e il giorno dopo è risultata positiva”.

Chiara Ferragni e la nonna malata.

Intanto Chiara Ferragni ha spiegato che sua nonna non sta bene, anche se non ha contratto il Coronavirus. Questo il post della influencer, moglie di Fedez: “Ciao ragazzi, volevo aggiornarvi, perché in questi giorni sarei dovuta essere a Parigi, da oggi fino a mercoledì, e poi sabato dovevo partire per un Safari organizzato qualche mese fa per la situazione del coronavirus nel Nord Italia. Naturalmente non me la sono sentita ed ho preferito stare qui a casa con la mia famiglia. In questo momento di difficoltà dobbiamo essere uniti più che mai”. (Fonti: Pomeriggio 5 e Instagram).