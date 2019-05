ROMA – Barbara D’Urso alle 7.30 di ieri mattina, 3 maggio, ha dovuto recarsi in una clinica specializzata di Milano, molto nota tra i vip, la Cryo Milano, per sottoporsi ad un trattamento. La presentatrice, infatti, ha condiviso con i fan una storia su Instagram in cui si mostra intenta a fare un salto nella cabina in cui la temperatura è regolata fino a meno 160°.

Questo tipo di trattamento, la Crioterapia, è molto di moda tra i vip. La conduttrice non è la prima né l’ultima che fa questa nuova moda. La crioterapia, infatti, ha ottime proprietà. Pare, infatti, che questo trattamento sia utile a mantenere al meglio lo stato della pelle, prevenendo così l’invecchiamento.

Il gelo è infatti un reale alleato della salute e della bellezza: meno cellulite, pelle più elastica, tessuti più tonici. Una vera e propria prova di resistenza che tonifica, produce collagene, contrasta la pelle “a buccia d’arancia”, diminuisce il dolore e stimola il metabolismo. Il trattamento deve essere molto breve, massimo tre minuti, e di solito solo il tronco gode dei benefici del freddo, mentre spalle, collo e testa rimangono all’esterno. Durante l’immersione, sotto controllo medico adeguato, mani, naso, orecchie, bocca e piedi devono obbligatoriamente e necessariamente essere protetti da apposite mascherine. (fonte INSTAGRAM – VANITY FAIR)