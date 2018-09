ROMA – Barbara D’urso e Cristiano Malgioglio nascondono un segreto. A poche ore dalla nuova stagione di Domenica Live che comincierà domenica 16 settembre alle 16, la conduttrice che nel frattempo è già in tv con Pomeriggio 5, pubblica sui social un post in cui appare con Cristiano Malgioglio.

I due cantano e ballano in strada. Una voce fuori campo chiama la D’Urso: “Barbara, dove vai?”. “Sto col mio ragazzo”, risponde lei. Poco dopo lui si gira ed è proprio Malgioglio.

I due si abbracciano e si allontanano insieme. “Danzando, danzando insieme al mio ‘ragazzo’ @cristianomalgioglioreal”, scrive a commento Barbara D’Urso. “Cosa staremo confabulando? Segreto, segreto, segreto”, c’è scritto nel proseguo del post.

Cosa avranno in mente i due ancora non è noto. Forse nelle prossime ore i dettagli. Barbara D’Urso sta per cominciare la nuova stagione sfidando l’amica Mara Venier tornata alla guida di Domenica In su Rai Uno. Che abbia deciso di farsi affiancare per tutta la stagione da Malgioglio?