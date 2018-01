ROMA – Barbara D’Urso nell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque non ha usato mezze misure e ha accusato di plagio una trasmissione rivale.

“Volevo approfittare di questo spazio per dirvi che mi scrivete in tantissimi che c’è una trasmissione che mi copia tutto – ha affermato durante la trasmissione -. Dai lanci, ai servizi fino ai video. Vorrei precisare che non è una trasmissione Mediaset. Vi dico però perché non mi interessa: perché a scuola anche io copiavo tutto perché ero una capra e copiavo quelli più bravi di me. Ecco perché ci copiano. Pazienza!”.

Una dichiarazione che ha lasciato tutti senza parole. Ovviamente Barbara D’Urso non ha voluto rivelare in diretta il nome della trasmissione e della conduttrice, anche se sui social si è dato il via alla ricerca del “copione di turno“.

Nelle stories del profilo Instagram (clicca qui), la conduttrice ha mostrato a tutti i suoi followers la curva riguardante i risultati ottenuti da Domenica Live, rivelando anche i dati Auditel dei competitor. La D’Urso ha così dimostrato che i suoi telespettatori rimangono incollati alla tv anche durante le diverse pause pubblicitarie del programma. Infine senza nominare altri programmi concorrenti, Barbara D’Urso ha sottolineato come Rai 1 avesse raggiunto poco più di un milione di telespettatori mentre lei con il suo Domenica Live era riuscita ad appassionare ai temi trattati nel suo programma una media di tre milioni e ottocentomila persone.