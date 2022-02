Barbara D’Urso (in uan foto Instagram) diventerà nonna per la prima volta: “In arrivo una nipotina”, l’indiscrezione di Dagospia

Barbara D’Urso è in attesa di una nipotina e sta per diventare nonna per la prima volta. Si tratta di un’indiscrezione rilanciata da Dagospia: “Si sussurra che la sempreverde Barbarella D’Urso a breve diventerà nonna. Tra pochi mesi avrà una nipotina. Cambiate lo spot della Pupa e il Secchione in cui lei interpreta il ruolo di madre. Ora sarebbe più giusto quello di nonna”. Il riferimento è allo sketch che annuncia il ritorno de La Pupa e il Secchione. Qui, la conduttrice interpreta appunto il ruolo di “Madre.

Barbara D’Urso presto nonna per la prima volta. Chi sono i suoi figli

Barbara D’Urso al momento non ha confermato quanto detto da Dagospia. D’altronde la regina delle reti Mediaset è sempre stata molto attenta alla privacy. Ma chi sono i suoi due figli? Giammauro ed Emanuele sono nati nel 1986 e 1989. Loro padre è il produttore cinematografico Mauro Berardi.

I due figli non hanno mai voluto fare parte del mondo dello spettacolo. Di loro si sa pochissimo: Giammauro fa il medico, Emanuele il fotografo e regista. Per ora non si sa chi dei due diventerà padre.

Barbara D’Urso e Mauro Berardi

La relazione più importante della vita, a detta della D’Urso stessa, resta proprio quella con il produttore cinematografico da cui sono nati i suoi due figli. Dopo Berardi, la D’Urso si è risposata e nel 2006, dopo solo 4 anni di matrimonio, si è poi separata anche dal ballerino Michele Carfora. Successivamente le sono stati attribuiti diversi flirt mai realmente confermati.