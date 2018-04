Barbara D’Urso: “A Domenica Live ho iniziato a vestirmi….”

ROMA – Barbara D’Urso sarà la nuova conduttrice del Grande Fratello (versione Nip).

“Il corteggiamento – racconta Barbara D’Urso – è iniziato a settembre ma io avevo declinato l’invito. A Domenica Live ho iniziato a mettere gli abiti che usavo nelle prime edizioni del GF, poi 20 giorni fa ho deciso di cedere al canto delle sirene e sono entrata in questo progetto. Questa volta sono più agitata, ho l’ansia da prestazione, avevamo grandi ascolti, sono tre anni che l’edizione originale non c’è, la gente si è abituata ai vip. Sarà un GF puro, originale, ma con delle contaminazioni”.

Ad affiancare Barbara D’Urso ci sarà Cristiano Malgioglio: “Sono uscito da regina e rientro da imperatrice. Chiedo agli autori di lasciarmi il microfono aperto, ho bisogno di dire quello che vedo e penso non come con Amendola che me lo chiudevano”. E ci sarà anche Simona Izzo: “Ringrazio Malgioglio che ha accettato di fare il mio partner. Spero di riuscire a raccontare le emozioni che proverò da prima spettatrice del programma. Spero che sia molto emozionante, non è solo intrattenimento, è educazione sentimentale: io che scruto il mondo nella speranza di trovare delle idee”.