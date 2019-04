ROMA – E’ in radio da oggi, venerdì 19 aprile, Dolceamaro di Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio. Il celebre brano lanciato nel 1980 dalla D’Urso a Domenica In, fu usato come sigla di coda del programma. La conduttrice e il paroliere propongono ora, a distanza di 39 anni, una versione remix per l’estate 2019.

Su Instagram la signora di Canale 5 festeggia così l’evento: “Finalmente oggi in streaming e in radio la hit dell’estate. Cristiano Malgioglio feat. Barbara d’Urso con Dolceamaro”. A seguire gli hashtag iconici #tantagioia #emozione #colcuore. Le fa eco Malgioglio: “La nostra canzone dell’estate. Grazie RTL 102.5 e Barbara d’Urso per aver accettato di cantare con me questa sua hit di ieri. I love this song”, ha scritto lui.

Il cantautore ha raccontato quando e come è nata l’idea: “Un giorno mentre sistemavo la mia collezione di dischi, mi è capitato di ritrovare il 45 giri di “Dolceamaro”, che considero una vera e propria hit. Così ho pensato di rifare una versione moderna del pezzo, sono andato da Lorenzo Suraci per proporgli il progetto che lui ha sposato subito con enorme entusiasmo. Quando ho chiamato Barbara per raccontarle l’idea e sperare che lei volesse farne parte, mi ha risposto: Va bene, lo faccio!. Lorenzo Suraci ci ha mandati in studio con Diego Calvetti per registrare il pezzo: abbiamo realizzato una canzone ballabilissima che sarà la colonna sonora dell’estate 2019”.

Dopo il sodalizio televisivo, i due artisti e amici hanno quindi deciso di unirsi anche in musica. I fan sono già entusiasti e c’è pure chi ha già incoronato Barbara D’Urso nuova “Regina del Pop“. Sarà questo il tormentone della prossima estate? (fonte: Instagram)