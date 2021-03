Barbara D’Urso e Ferdinando Guglielmotti amore o amicizia? Il visconte: “Ci siamo incontrati quando eravamo single…”. L’ex naufrago, reduce dall’esperienza sull’Isola dei Famosi 2021, ha parlato della sua presunta relazione sentimentale con la conduttrice di canale 5.

Molte riviste specializzate in gossip, hanno parlato di storia d’amore tra Guglielmotti e la D’Urso così il visconte ha deciso di chiarire la loro situazione attraverso una intervista rilasciata al settimanale Nuovo.

Quindi, dalle pagine del settimanale Nuovo, il visconte Ferdinando Guglielmotti ha dichiarato:

Subito dopo ha spiegato:

“A un certo punto abbiamo dovuto decidere se trasformare il rapporto in un grande amore o in una grande amicizia. Abbiamo scelto l’amicizia. Siamo due persone che in un rapporto d’amicizia sono perfette, ma che in qualsiasi altro tipo di legame probabilmente non lo sarebbero state. Non lo sapremo mai”.