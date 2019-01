ROMA – Barbara D’Urso strizza l’occhio a Sanremo. Intervistata da Leggo, la conduttrice non nasconde che le piacerebbe poter calcare il palco dell’Ariston in un futuro non troppo lontano ed è a Mediaset che si rivolge, affinché la rete le permetta di passare in Rai almeno in vista di un’occasione tanto importante.

“A Mediaset non mi farebbero mai andare in Rai. Mi tengono incatenata. Sono felicemente incatenata. Mi scateneranno prima o poi per un Festival di Sanremo, perché mi dovranno scatenare. Prima o poi mi vedrete a Sanremo. Seguo con molto amore Baglioni”.

La conduttrice fa sapere, inoltre, che Mediaset le avrebbe chiesto di tornare alla formula originale di Domenica Live. Al momento, considerati gli impegni della conduttrice, il contenitore domenicale sta andando in onda in formato ridotto, a partire dalle ore 17 e quindi quando la concorrenza composta da Domenica In è già terminata. D’Urso svela che, qualora accettasse di allungare ancora i suoi tempi di lavoro, Domenica Live potrebbe tornare al formato consueto.

“Mi hanno chiesto pure di tornare a fare Domenica Live dalle 14 e non dalle 17 come da qualche settimana. Tutte e cinque le ore! Ho risposto: ragazzi, devo trovare il tempo per scrivere il nuovo programma”.

Infine, la D’Urso rilascia qualche indiscrezione in merito al format che la riporterà in prima serata a partire da febbraio. Condurrà una trasmissione costruita sulla falsariga di Domenica Live, ma arricchita in maniera tale da poter essere trasmessa in prime time: “Il programma lo sto ancora scrivendo. È una specie di Domenica Live molto ampliata con dinamiche diverse. Stiamo in ritardo, non c’è neanche lo studio. Partiamo a metà febbraio. Io sono abituata a fare le cose così, all’ultimo momento. Con il Grande Fratello ho fatto tutto quindici giorni prima. La nuova edizione del GF? Sì, a metà aprile. Per non farmi mancare niente”.