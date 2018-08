ROMA – Barbara D’Urso parla dei suoi figli Giammauro e Emanuele: in un’intervista a Panorama la conduttrice Mediaset fa sapere quanto le manchino i due, che sono spesso lontano dall’Italia per lavoro [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. La popolare presentatrice si appresta a iniziare una nuova stagione tv su Canale 5, con Domenica Live e Pomeriggio Cinque.

“I miei figli sono riservati, non vogliono che influenzi la loro vita e che si sappia che sono i miei figli. Io li guardo crescere e taccio. Con fatica”. Gimmauro ha scelto la carriera medica, mentre Emanuele è un fotografo professionista che gira il mondo grazie al suo lavoro. Del primogenito Barbara ha detto: “Giammauro è medico, fa trapianti di fegato. A ottobre si trasferirà per un anno e io sto già soffrendo”.

La D’Urso ha anche confessato un desiderio che il figlio non le consente di realizzare: “L’altra sera gli ho chiesto: ‘Ti prego, una volta fammi venire in corsia nel tuo ospedale, ti vorrei vedere col camice, sarebbe un regalo per me’. ‘Mamma, sai che non è possibile’, mi ha risposto”.