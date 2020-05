Barbara d’Urso e il filmato per il suo compleanno: le lacrime in diretta

Barbara d’Urso e il filmato in diretta per il suo compleanno

ROMA – Sorpresa, in diretta, a Live – Non è la d’Urso per Barbara d’Urso.

Giovedì scorso la conduttrice ha compiuto 63 anni e così gli autori di Live – Non è la d’Urso, con la collaborazione di alcuni storici ospiti del programma, le hanno preparato una sorpresa speciale.

Il fratello in studio e il filmato al Drive In.

Barbara D’Urso, nel classico Drive In del programma, ha ritrovato il fratello Riccardo.

Ma non solo.

I due fratelli, a distanza, hanno anche potuto vedere insieme un lungo filmato (clicca qui per guardare) che ha ripercorso la vita e la carriera di Barbara d’Urso.

Il papà, la morte della mamma, l’adolescenza, la partenza per Milano, i primi passi in televisione, i figli, il matrimonio.

Ma non solo: la fine del matrimonio, l’amicizia con Vasco Rossi, la prima edizione di Pomeriggio 5, la prima edizione del Grande Fratello e poi la prima serata di Live – Non è la d’Urso.

Insomma: nel filmato, in pochi minuti, viene ripercorsa tutta la vita di Barbara d’Urso.

Barbara d’Urso che in alcuni passaggi non è riuscita a trattenere le lacrime.

Rientrata in studio la d’Urso ha cercato di mantenere la calma: “Avrei bisogno di acqua, truccatrice e, soprattutto, di andare a dormire… ma andiamo avanti”. (Fonte: Live – Non è la d’Urso).