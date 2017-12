ROMA – “Adoro Francesco Monte per la sua educazione, per il suo rispetto e per come ha reagito a questa situazione. Lui è veramente un uomo. Educato e civile”. Barbara D’Urso dichiara tutta la sua stima per come Francesco Monte ha reagito al tradimento di Cecilia Rodriguez nella casa del Grande Fratello Vip.

Un argomento che ha tenuto banco per giorni e che ha dato modo alla presentatrice di conoscere Monte personalmente durante un’intervista a Domenica Live.

“Sono pazza della sua educazione e del modo in cui ha reagito quando hanno mancato di rispetto a lui e alla sua famiglia”, dice ancora la D’Urso che poi aggiunge: “Se avessi una figlia femmina mi piacerebbe che fosse fidanzata con un ragazzo pulito come Francesco Monte”.