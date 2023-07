Barbara D’Urso non sarà più la conduttrice di Pomeriggio 5 dopo quindici stagioni. “Solidarietà, punto e facciamo rumore”, ha scritto la sorella, Daniela D’Urso, via social, mostrando una foto in cui abbraccia la conduttrice. “Grazie a tutti per la solidarietà, porterò a mia sorella il vostro sostegno e il vostro calore”. Tanti i commenti, tra i quali quello dell’attrice Nadia Rinaldi.

“Tutta la mia stima il affetto, per una grande professionista che senza giochi di parole ci ha sempre messo il cuore – ha scritto Rinaldi – Non potrò mai dimenticare ciò che ha fatto per me, in un momento difficile e doloroso, è l’unica persona che mi ha permesso di lavorare, dandomi la forza di sostenere la mia famiglia dopo una dolorosa separazione!”.

È stata Mediaset, tramite comunicato, a ufficializzare il fatto che il volto popolare di Canale 5 fosse fuori dal programma: “Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio 5. Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell’artista – ricorda la nota dell’azienda – è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara D’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”.

Intervistata a margine dei funerali in Duomo di Silvio Berlusconi, la conduttrice aveva raccontato: “Mi chiamano la mattina dopo e mi dicono: ‘Signora D’Urso il presidente vuole parlare con lei’. Io dico: ‘Silvio che c’è? Non ti è piaciuto quello che abbiamo fatto?’. Ma lui è sempre stato molto carino professionalmente nei miei confronti”.

Myrta Merlino al posto di Barbara D’Urso?

I rumors su chi potrebbe prendere il posto della popolare conduttrice si focalizzano sulla giornalista Myrta Merlino. Davide Maggio ha rilanciato online l’ipotesi che possa essere l’ex volto di La7 a ereditare il programma con cui Barbara D’Urso è entrata per anni nella casa di milioni di Italiani. Ma già lo scorso autunno Pier Silvio Berlusconi aveva dichiarato che “i programmi che mescolano gossip, politica, cronaca rosa e nera non funzionano più. Sono il passato”.