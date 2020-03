Barbara d’Urso furiosa con Pupo: “C’è un piccolo uomo che…”

ROMA – “A me è capitato che una donna famosa con la quale ho avuto una storia ha poi negato“, ha detto Pupo nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Di chi parla?

Alfonso Signorini ha fatto il nome di Barbara D’Urso mentre Wanda Nara ha aggiunto in sottofondo la parola “caffeuccio“. Pupo parlava di Barbara d’Urso? Evidenemente sì.

Barbara d’Urso, dallo studio, senza pubblico per via del coronavirus, di Pomeriggio 5 ha deciso di smentire questo flirt attaccando il cantante e conduttore toscano, pur senza pronunciare mai il suo nome (come si usa fare quando si è davvero infuriati):

“C’è un piccolo uomo – le parole di Barbara d’Urso – piccolo nel senso di età, perché credo che sia più piccolo di me, che dopo anni continua a raccontare al Grande Fratello di aver avuto una ipotetica storia con me. Io in questi anni ci ho riso, non ho mai replicato. Adesso, voglio dire, solo qualche anno fa, ho fatto una querela. Tengo a precisare che lui aveva detto che, invecchiando, ero diventata brutta, grassa e vecchia come un calciatore. Ho fatto una querela e l’ho persa peraltro perché il giudice ha detto che non era diffamazione”.

Fonte: Grande Fratello Vip, Pomeriggio 5.