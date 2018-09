ROMA – Gaffe di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. La conduttrice regina di Mediaset ha invitato alcuni ospiti nel suo studio per parlare ancora dello scandalo che ha coinvolto Asia Argento, passata da prima accusatrice di Harvey Weinstein ad accusata dal giovane attore Jimmy Bennett.

Nel salotto di D’Urso c’era ospite Pierluigi Diaco in collegamento, che ha detto di non credere a chi usa il mezzo televisivo e non la Procura della Repubblica per denunciare la violenza. Stessa opinione per il modello Roger Garth.

L’ex Pupa ed ex Isola dei Famosi Francesca Cipriani ha invece dichiarato che gli uomini non dovrebbero permettersi di fare avances eccessive anche se di fronte si trovano una ragazza provocante. A quel punto, come spesso accade nello studio di Pomeriggio 5, il clima si è surriscaldato e gli ospiti hanno iniziato a discutere molto animatamente. C’è voluto l’intervento di Barbara per sedarli.

“Se un uomo ti dice ‘Me la dai’ tu puoi dire di no, io l’ho fatto e da 41 anni lavoro ancora qui, ha detto la conduttrice. È quando una persona abusa del suo potere, minacciando il dipendente di essere licenziato se non sottostà al ricatto sessuale, che a quel punto c’è violenza”.

D’Urso si è subito resa conto dell’espressione usata e si è scusata. Ma il messaggio è stato apprezzato dagli ospiti in studio.