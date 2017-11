ROMA – Barbara D’Urso polemica con Gerry Scotti: “Tra poco devo chiudere, stasera devo salutare prima e non so perché”. Barbara D’Urso, infatti, ha dovuto cedere la linea qualche minuto in anticipo per la prima puntata del nuovo quiz pre-serale condotto da Gerry Scotti, The Wall.

Una polemica esplosa nel finale di Pomeriggio 5 di lunedì 20 novembre. La conduttrice è sembrata molto piccata in diretta. Poi le parole al veleno contro Gerry Scotti: “Tra poco devo chiudere, stasera devo salutare prima e non so perché”. Ma il perché, evidentemente, lo sapeva bene.