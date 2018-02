ROMA – Non poteva mancare il commento di Barbara D’Urso sulla questione droghe all’Isola dei Famosi. Dopo l’accusa di Eva Henger a Francesco Monte di aver portato e fumato marijuana con altri naufraghi, il reality show è stato investito da un vero e proprio polverone. Alessia Marcuzzi ha cercato in diretta tv di smontare le accuse e ignorarle, ma intanto Mediaset ha annunciato la possibile espulsione di Monte, mentre la D’Urso ha aggiunto: “E’ un messaggio sbagliato”.

Uno schieramento, quello della D’Urso, che è arrivato proprio poco prima di leggere il comunicato ufficiale della Mediaset in cui si spiega che le immagini delle telecamere sono al vaglio della società e se sarà dimostrato che Monte ha portato marijuana nel residence prima di iniziare l’avventura sull’Isola dei Famosi, saranno presi provvedimenti.

All’apertura di Pomeriggio 5 però la conduttrice ha sentito il bisogno personale di attaccare la collega e il reality show: “Non può passare il messaggio che sia giusto usare le droghe, leggere o pesanti che siano”, ha detto. Un attacco e una presa di posizione netta, ma c’è chi si chiede se queste dure parole da parte di Barbara siano dovute ad una sua linea morale rigidissima oppure ad antiche antipatie. E’ noto che tra la D’Urso e le sorelle Rodriguez non scorra buon sangue, che non ne scorra nemmeno con Francesco Monte, protagonista dello scandalo in atto, anche se è stato lasciato dalla ex fidanzata Cecilia?