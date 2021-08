Barbara D’Urso, la foto con mamma Vera nell’anniversario della morte: dal 6 settembre Pomeriggio 5

Barbara D’Urso posta una foto con la mamma Vera Pentimalli nell’anniversario della morte di lei. La signora Vera è morta 53 anni fa.

Barbara D’Urso, la foto con la mamma Vera Pentimalli

La D’Urso ha scritto su Instagram: “Mamma ci ha lasciato Titti. E un coltello mi squarcia l’anima. 23 agosto 1968. Sempre con me”. Nell’immagine si vede la piccola Barbara insieme alla mamma, che la tiene seduta su una Fiat 500.

Quando torna in onda Pomeriggio 5?

La conduttrice Mediaset si prepara al ritorno per una nuova stagione televisiva. Lunedì 6 settembre ricomincerà infatti Pomeriggio 5. Al momento si tratta dell’unico appuntamento in programma per la D’Urso. Domenica Live e Live – Non è la D’Urso non sono stati confermati da Mediaset.

Piersilvio Berlusconi aveva però annunciato, durante la presentazione dei palinsesti, che ci sarà un nuovo progetto per la conduttrice: “Barbara d’Urso ha fatto un grandissimo lavoro, ho apprezzato il suo lavoro durante il lockdown. È una bravissima professionista e rimane nella nostra squadra. Farà Pomeriggio 5 che sarà orientato all’attualità. Abbiamo deciso di cambiare qualcosa, infotainment a 360° che passa da politica a cronaca a gossip nel post Covid non ha più senso. Abbiamo deciso di cambiare squadra.

La durata dipenderà dai cambi di scaletta, vogliamo inserire una soap tra Uomini e Donne e Pomeriggio 5. Se ci sono degli adattamenti che riguardano Pomeriggio 5, sono legati alle scalette del pomeriggio di Canale 5. Ci tengo a dire, perché voglio sia chiarissimo la mia e la nostra posizione su Barbara D’Urso, che è una risorsa Mediaset. Al di là di Pomeriggio 5, appena ci sarà un progetto che piace a noi e piace a lei, è certo che torni a fare un prime time di intrattenimento su Canale 5″.