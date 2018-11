ROMA – Era cominciata come una gara di ascolti all’insegna del fair play. Ma dopo mesi di rassicurazioni sulla inossidabile amicizia che legava le rivali Barbara D’Urso e Mara Venier, la tensione ha raggiunto livelli inaspettati. Al punto che le due signore della domenica potrebbero finire in tribunale.

A inasprire i toni pare sia stata una recente intervista rilasciata dalla D’Urso, in cui la regina di Canale 5 si scaglia apertamente contro la competitor di casa Rai. “Io non ho nulla contro Mara – premette – continuo a volerle bene e la sfida della domenica non è certo una sfida a livello personale”. Ma a indispettirla sarebbero stati certi gesti social, in particolare alcuni like ai commenti dei suoi haters più incalliti.

“Mi hanno mandato delle foto – spiega ancora la D’Urso – perché io non seguo i social, in cui Mara postava sulle sue storie di Instagram i commenti dei miei più grandi odiatori, certi leoni da tastiera che scrivono di me cose orribili, che insultano me, i miei fratelli e i miei figli. Ed è ormai noto che lei vada sul mio profilo e metta i like proprio a certi miei odiatori, l’hanno scritto diversi siti. Non capisco questi gesti”.

Accuse alle quali Mara Venier ha risposto con fermezza: “Per tutto questo se ne occuperà il mio avvocato”, ha detto replicando a un fan che le chiedeva di commentare le affermazioni di Barbara.