ROMA – “Una volta scoperto di avere un tumore al rene – racconta Barbara D’Urso – Marina Ripa di Meana voleva suicidarsi. Umberto Veronesi la salvò, dandole speranza. Alla fine non si suicidò per vanità: non poteva concepire l’idea di immaginare il suo corpo galleggiare tra le acque del Tevere”.

Barbara D’Urso ha mandato in onda un servizio del 2009 quando Marina Ripa di Meana andò ospite a Pomeriggio 5 con il suo amatissimo Carlo. Nel corso dei servizi è stata mostrata una fotografia della bara coperta da un telo rosso e con sopra un copricapo con le corna e le piume nere. Tra i suoi tanti accessori indossati, Marina Ripa di Meana aveva indossato anche queste corna nere.