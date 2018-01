ROMA – Barbara D’Urso finisce nel mirino del Moige, il Movimento italiano genitori, per l’ultima puntata di Domenica Live, il programma della domenica pomeriggio di Canale 5. Nel mirino dell’associazione c’è l’intervista, fatta in studio, ad Allegra Cole, nota per essere la donna più rifatta al mondo.

Il Moige accusa Barbara D’Urso e Canale 5 di aver fatto una puntata di “televisione diseducativa” e di aver rappresentato “un esempio di tv di bassa qualità”, tanto da “aver offeso la dignità delle persone che erano collegate su Canale 5 per seguire Domenica Live”.

Il Moige, informa Libero Quotidiano, ha presentato una denuncia contro la trasmissione domenicale di Barbara D’Urso, chiedendo a Mediaset di prendere dei provvedimenti così da evitare che in futuro possano esserci nuovi episodi simili in fascia protetta.

CLICCA QUI PER GUARDARE LA PUNTATA