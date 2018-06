ROMA – Dopo le frecciatine è scoppiata la pace tra Barbara D’Urso e Paolo Bonolis. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La conduttrice di Pomeriggio 5 è stata infatti ospite della puntata speciale di “Avanti un altro”, andata in onda eccezionalmente mercoledì in prima serata, ed è stato tutto un susseguirsi di esilaranti gag.

“Col cuore”, come è solita salutare i suoi spettatori, Barbara D’Urso è entrata in studio e si è subito sentita a suo agio. Tanto che Bonolis ha deciso di osare con un siparietto decisamente hot. Ad un certo punto il padrone di casa ha poggiato le mani proprio sul seno della D’Urso e ha scherzato: “Posso? Ammazza che cuore!“. Compiaciuta e divertita, la D’Urso è stata al gioco.

Tra i due, come è noto, non correva buon sangue: più di una volta Bonolis aveva sottolineato gli sgarbi della D’Urso che non annunciava mai la sua trasmissione, in onda subito dopo Pomeriggio 5. A sventolare per prima bandiera bianca era stata quindi la conduttrice che in chiusura di trasmissione ha finalmente dato il via alla staffetta: “Voglio ricordare alla mia Italia che dopo il mio programma quotidiano c’è Paolo Bonolis con Avanti un Altro”.

A fare da paciere sarebbe stata Sonia Bruganelli, moglie di Bonolis, la quale sarebbe riuscita a convincere Carmelita a prendere parte a questa puntata speciale del game show in prime time.