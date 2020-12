Barbara D’Urso in politica? L’intervista a Oggi: “Me l’hanno chiesto mille volte, prima o poi lo farò”

Barbara D’Urso in politica? La presentatrice potrebbe accettare le tante richieste che le sono arrivate in questi anni. Lo ha dichiarato in un’intervista al settimanale Oggi: “Me l’hanno chiesto mille volte e lo farò”.

Barbara D’Urso in politica? “Votavo Pci. Ero di sinistra. Anche oggi sto dalla parte del popolo”

Barbara D’Urso è la regina indiscussa della tv sulle reti Mediaset insieme a Maria De Filippi. La conduttrice napoletana, in un’intervista rilasciata ad Oggi, si è detta pronta a scendere in campo.

Il suo futuro potrebbe essere in politica, secondo quanto ha dichiarato. In quele schieramento la vedremo? “Votavo per il Partito comunista quando c’era il comunismo, ero di sinistra. Ancora oggi continuo a essere dalla parte del popolo”.

“Mi hanno chiesto mille volte di scendere in politica, prima o poi lo farò”

La conduttrice di Pomeriggio 5 ha poi spiegato: “Mi hanno chiesto mille volte di scendere in politica, prima o poi lo farò”

Nell’immediato futuro di Barbara D’Urso c’è però un ritorno sul set della fiction La dottoressa Giò: “Mi è arrivato un copione pazzesco. Ho molta voglia di tornare a recitare”, ha spiegato.

La conduttrice è diventata zia

Nei giorni scorsi aveva invece annunciato di essere diventata zia.

La sorella Eleonora, lo scorso 1 dicembre ha infatti dato alla luce Sofia. L’annuncio è stato dato sui social dalla D’Urso stessa: “Ore 9,21….SOFIA mamma Eleonora, papà Michele e zia Carmelita”. La D’Urso ha scritto il post e lo ha accompagnato da una foto che mostra la sorella in dolce attesa accanto al compagno” (fonte: Leggo).