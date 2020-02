ROMA – “Io e Raz Degan siamo stati a letto insieme”. A confessarlo è Barbara D’Urso che ha lasciato tutti a bocca aperta nell’ultima puntata del suo show serale Live non è la D’Urso.

L’attore, ospite del programma, è stato interrogato dagli sferati a proposito delle ultime dichiarazioni della sua ex Paola Barale, che domenica scorsa, nella stessa sede aveva detto: “Raz è finito nel dimenticatoio”, preferendo tagliare corto sulla loro lunghissima storia d’amore.

Tra gli sferati c’era anche Alba Parietti che ha subito attaccato l’attore, definendolo un narcisista, che avrebbe sfruttato la popolarità della Barale per vincere l’Isola dei Famosi. Ma Degan ha nettamente respinto le accuse: “Mi chiami narcisista e metti in dubbio il mio amore, ma non è così. Non so perché Paola Barale non ne vuole parlare, bisogna chiedere a lei. Quando sono stato all’Isola ci eravamo lasciati già due anni prima. La fortuna di aver vissuto dei momenti intimi era il regalo più grosso, lo sai che i rapporti sono basati sui momenti belli, intimi e di grande difficoltà. Paola ha scelto di venire a trovarmi, era un bella sorpresa. Io non sapevo che arrivava”.

Alla fine, a smorzare la tensione, è intervenuta la stessa Barbara D’Urso con la sua rivelazione bollente. “Io e Raz siamo andati a letto insieme”, ha detto facendo divertire lo stesso Raz. In realtà si tratta di uno scherzo: i due hanno recitato insieme in passato.

Fonte: Live Non è la D’Urso