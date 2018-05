BATTIPAGLIA (SALERNO) – Referendum per una statua a Barbara D’Urso a Battipaglia (Salerno): lo ha proposto il geometra Damiano D’Andrea, secondo il quale “Barbara rappresenta per i bambini la voce amica di una zia bella e buona”, spiega a Salernonotizie.

Per D’Andrea si tratterebbe di “un piccolo omaggio voluto anche dalla popolazione attraverso il sondaggio che tra breve sarà on line. L’idea è di un bassorilievo creato da un gruppo di artigiani locali. Appuntamento in rete a settembre”.

La conduttrice Mediaset, regina di Canale Cinque, ha appena annunciato dalle colonne di Oggi di essere legata all’emittente della famiglia Berlusconi da un contratto blindato per diversi anni. Con Mediaset, ha detto Barbara D’Urso,

“ho firmato un lunghissimo contratto anticipato. Cosa che nella nostra azienda è davvero fuori dal comune. Non ho paura del tempo, vivo tanto velocemente che faccio 3 mila cose. Certo, forse invece ne ho paura, però non voglio averne e allora faccio, faccio faccio, mi occupo, mi occupo, mi occupo in ogni minuto della giornata. Non ho il tempo per guardarmi allo specchio, ma se dovessi farlo vedrei una che ha tanta voglia di vivere, ridere, saltare, giocare. E se ci sono le rughe, pazienza… Cerco di non andarci, in pensione. Perché senza lavoro sarebbe complicato vivere, devo fare, fare, fare”.