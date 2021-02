Barbara d’Urso è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. Nella puntata odierna di Pomeriggio 5, la conduttrice di punta delle reti Mediaset è stata costretta a replicare alle dichiarazioni di Memo Remigi.

Tra i due c’è stata davvero una storia? La D’Urso ha voluto precisare davanti alle telecamere di non aver mai avuto una relazione con un uomo sposato. All’epoca, Remigi si era già separato dalla moglie.

Il cantante molto noto durante gli anni Sessanta è tornato popolare grazie alla trasmissione Propaganda Live in onda su La7, in un’intervista sostiene di aver tradito sua moglie Lucia, scomparsa lo gennaio dopo una lunga malattia, con l’allora ventenne Barabara D’Urso.

Barbara D’Urso: “C’è un signore anziano…”

La storia d’amore tra i due sarebbe avvenuta sul finire degli anni Settanta. All’epoca la D’Urso aveva poco più di 20 anni, Memo Remigi circa 20 anni di più.

A detta del cantante la loro fu una relazione clandestina. Remigi parla in un’intervista a Di Più Tv: “Presi un bilocale in affitto per vivere con Barbara: con lei mi sentivo un po’ un papà che cercava di proteggere una giovane fanciulla bella e inesperta”.

La conduttrice, a Pomeriggio 5 ha replicato in modo seccato: “Voi sapete che io della mia vita privata non parlo praticamente mai”.

“Voglio fare oggi, per la prima volta, una piccola precisazione perché c’è una cosa che mi sta dando fastidio in questi giorni”.

“C’è un signore, un signore anziano in questo momento, che per altro ha appena subito un lutto, quindi gli sto vicino e lo abbraccio virtualmente, che invece di chiudersi nel suo dolore ha fatto delle interviste e in queste interviste ha parlato moltissimo di me, di una storia d’amore vera, reale, avvenuta quando avevo 19 anni”.

“Stiamo parlando di più di 40 anni fa. Ovviamente questa storia è stata ripresa da chiunque, anche dal Corriere della Sera”.

“La cosa che non mi piace è che ha detto di aver tradito sua moglie con me”.

Barbara D’Urso: “Non ho mai avuto una relazione con un uomo sposato”

“Devo precisare questo perché io nella mia vita, e ho educato in questo modo anche i miei figli, non ho mai avuto una relazione né di un minuto, né di un’ora, né di un giorno, né di 4 anni con un uomo che avesse una moglie che lo aspettava a casa“.

Barbara d’Urso scende nei dettagli, e non pronuncia mai il nome del cantante lombardo: “La moglie di questo signore, a quel tempo era separata da anni, come tutti ben sanno, e aveva un altro fidanzato”.

“Sentire ‘ho tradito mia moglie con Barbara d’Urso‘ è una cosa che mi ferisce, perché sono cresciuta e ho educato i miei figli con il rispetto per le mogli e per i mariti di chiunque”.

“Volevo fare questa precisazione perché sono due giorni, adesso mi è arrivato lo screenshot addirittura del Corriere della Sera”.

La conduttrice conclude: “Non è così. Io allora vivevo in un bilocale che pagavo con i miei soldini e lui è venuto a stare da me”.

“Potrei fare mille precisazioni – conclude – ma è questo quello a cui tengo moltissimo: mai nella mia vita ho fatto in modo che un uomo tradisse una donna per colpa mia. Punto”.