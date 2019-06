Barbara D’Urso ricorda Massimo Troisi: le parole nostalgiche sull’attore

ROMA – Massimo Troisi moriva il 4 giugno del 1994 a Roma. Tra i tanti che lo hanno voluto ricordare c’è anche Barbara D’Urso. I due infatti avevano condiviso molti momenti insieme, visto che fu proprio Mauro Berardi, ex compagno della conduttrice con cui ha avuto due figli, a lanciare l’attore nel mondo del cinema.

“Questa foto è del 1984, da sinistra, nell’ordine: Roberto Benigni, Mauro Berardi e Massimo Troisi”, scrive Barbara d’Urso sul suo profilo Instagram, a commento della foto in cui sono ritratti i due attori e il produttore Berardi, suo ex compagno. Poi aggiunge: “Mauro (il padre dei miei due figli) in quel periodo produceva ‘Non ci resta che piangere’ ma aveva già prodotto ‘Ricomincio da tre’, ‘Scusate il ritardo’ e, poco dopo, avrebbe prodotto ‘Il Piccolo Diavolo’. Quanti anni passati con Massimo, tanti, tanti, tanti, tanti, sempre, sempre, sempre insieme #massimotroisi #ciaomassimo #ricordi” ha scritto la conduttrice.