ROMA – Barbara D'Urso a terra, priva di sensi e sanguinante ai piedi del Colosseo: se vi è capitato di vedere questa scena o le foto pubblicate dal settimanale Gente, non vi preoccupate. La conduttrice Mediaset non è stata picchiata da nessuno né ha avuto un incidente. Semplicemente stava registrando le nuovo puntate de La dottoressa Giò, la fiction che andrà in onda il prossimo anno.

Barbara D’Urso torna così a recitare dopo una ventina di anni tornando ad un personaggio mai dimenticato dai telespettatori, la dottoressa, al centro di una storia a metà tra il genere medico e quello d’indagine.

Alcune scene sono state girate nell’ospedale San Carlo di Nancy a Roma. Nel cast anche Christopher Lambert, l’attore statunitense, naturalizzato francese, che sulla carta d’identità segna 61 anni e nel curriculum più di settanta film nel ruolo del ‘cattivo’. Nel cast anche il comico Rocco Tanica ex componente della band Elio e Le storie tese, Marco Bonini, volto noto di cinema e fiction, e Camilla Ferranti.

I nuovi episodi in corso di riprese sono prodotti da Picomedia: quattro prime serate per Canale 5. La nuova stagione con la regia Antonello Grimaldi- (Caos Calmo al cinema, Distretto di Polizia e Il commissario Zagaria) attualizza le vicende. Abbiamo lasciato Giorgia Basile, la dottoressa Giò, vent’anni fa, in un momento non facile della sua vita privata: aveva appena perso un figlio e aveva saputo di non poterne avere più. Un dramma che l’aveva allontanata anche da suo marito Armando (Fabio Testi). Nella nuova serie, la dottoressa Giò, ormai cinquantenne, torna a indossare il camice dopo essere stata assolta dalla querela del primario che aveva infangato la sua immagine. Torna ma con un obiettivo preciso: aprire all’interno dell’ospedale un centro antiviolenza per accogliere e aiutare le donne in difficoltà.

Un ritorno per la D’Urso dove tutto ebbe inizio il 23 novembre 1995 con il film tv “La Dottoressa Giò-Una mano da stringere” che sulla rete ammiraglia del Biscione incollò allo schermo 5 milioni di telespettatori. Seguirono su Rete 4.