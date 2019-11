Barbara D’Urso si scusa con Vladimir Luxuria. Ma lei non la prende bene

ROMA – Barbara D’Urso si scusa con Vladimir Luxuria in tv. Ma l’ex parlamentare di Rifondazione Comunista replica dura: “L’omofobia e la transfobia si combattono sempre: quando accade fuori ma anche quando si verifica dentro uno studio televisivo”.

Tutto è nato dal duro scontro avvenuto durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso in cui Vittorio Sgarbi ha attaccato con toni violenti Vladimir Luxuria. Dopo la puntata la conduttrice si è scusata via sms con Luxuria, ma evidentemente le scuse erano tardive.

Durante una puntata di Pomeriggio Cinque dedicata all’omofobia, prima di introdurre un giovane vittima di insulti e botte perché gay, D’Urso ha raccontato dello scambio di messaggi con Luxuria: “Vorrei dare un abbraccio pubblico a Vladimir Luxuria. Dopo la diretta, ci siamo scritte e parlate. Vladi ci è rimasta male per il fiume in piena che era Sgarbi. Sapete lui è inarrestabile, nessuno riesce a fermarlo e Vladi è l’unica che sa gestirlo. Probabilmente, l’altra sera Vladi era un pochino più fragile. Mi spiace che sia accaduto questo in una mia trasmissione”, ha spiegato la conduttrice Mediaset.

Ma quelle parole non devono essere piaciute molto a Luxuria, o quanto meno devono essere parse scuse tardive. E l’opinionista sui social ha così replicato: : “L’omofobia e la transfobia si combattono sempre: quando accade fuori ma anche quando si verifica dentro uno studio televisivo”. Parole condivise anche da moltissimi follower dell’ex concorrente de L’Isola dei Famosi. (Fonte: Pomeriggio Cinque)