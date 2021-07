Barbara D’Urso si paragona a Raffaella Carrà e viene criticata aspramente sui social: “Non bestemmiare”. Ecco il post pubblicato dalla conduttrice televisiva di Mediaset subito dopo l’annuncio della scomparsa della Carrà: “Quanto ho imparato con Carramba che sorpresa… Le dursinterviste sono solo piccola umile costola di Carramba che sorpresa”.

Barbara D’Urso come Raffaella Carrà? Quante critiche sui social network…

Riportiamo alcuni commenti con critiche feroci alla D’Urso: “Ma ci credi realmente alle cose che dici o scrivi? Non sono nemmeno un’unghia. Intervisti guendalina non so cosa, vuoi metterti con Raffaella e gli ospiti veri e seri?! Suvvia, sii realista per una volta nella vita ed esci da sta finzione”.

“Certo che ce ne vuole di fegato per paragonarsi a chi non è mai stata volgare. Lascia riposare in pace Raffaella Carrà, grazie”. “#RaffaellaCarrá non avrebbe mai invitato e reso famosi Angela da Mondello o i coniugi dell’hotel Eufemia. La dursinterviste stanno a Carramba come io sto a George Clooney”.

“Cara Barbara, lei non può proprio paragonare le dursinterviste a quelle di Carramba…Mi dispiace dirglielo ma è bene che scenda dal suo piedistallo, perché non è e non sarà mai come la grandissima Raffaella Carrà”.

“Barbara hai scritto una grandissima c..zata !! Ti vuoi sempre mettere al centro dell’attenzione !! Impara com umiltà a metterti da parte, e visto che nn vuoi farlo in tv fallo in queste occasioni … Non metterti a confronto con una vera regina della tv come la Carrà !Abbi pietà”. “Più che pietà, un minimo di pudore, vergogna e umiltà. Ha perso il senso della realtà, ormai”.

Un utente ha addirittura commentato così: “Barbara D’Urso come Raffaella Carrà? Questa è una bestemmia”

“Con tutto il rispetto, ma no, questa è una bestemmia. Raffaella non si paragona a niente e a nessuno. Mai nessuno sarà grande come lei e mai nessuno ha fatto o farà i programmi che ha fatto lei con eleganza entrando nelle case delle persone con umiltà e rispetto”.

Dopo numerosi commenti negativi, un utente ha addirittura commentato: “Basta insulti !! Per favore ! Non posso mettere mi piace a tutti ..”.