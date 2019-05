ROMA – Tanti auguri a Barbara D’Urso. Durante Pomeriggio 5, una delle trasmissioni da lei condotte, c’è stata una sorpresa che ha preso alla sprovvista la padrona di casa. Mentre, infatti, la conduttrice era impegnata a salutare il pubblico, un suo collaboratore l’ha raggiunta al centro dello studio e le ha consegnato un mazzo di rose bianche per festeggiare il suo 62esimo compleanno. Peccato che la D’Urso non abbia realizzato immediatamente ciò che stava succedendo. “Mi sono spaventata, non me l’aspettavo” – ha poi commentato – Grazie studio, grazie amici, grazie a tutti”. Questa la reazione tra il divertito e lo stupito della d’Urso che compie…”22 anni” come ha detto durante la puntata.

Anche ieri sera, 6 maggio, durante la diretta del Grande Fratello, non sono mancati gli auguri a Barbara D’Urso per il suo compleanno. Ma a far parlare i social, è stata una inquadratura piuttosto osé. Le telecamere della trasmissione infatti hanno puntato il bellissimo vestito nero velato con cui la conduttrice ha condotto l’ultima puntata del GF e dal di dietro è spuntato un perizoma. Un particolare che non è passato inosservato al popolo del web. (fonte MEDIASET PLAY)