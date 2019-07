ROMA – Barbara D’Urso si dice turbata dopo il suo giro nello studio di Pomeriggio 5, completamente smantellato. “Non c’è più lo studio di Pomeriggio 5, non c’è più! Schoccc” (e tante faccine in lacrime), dice mentre mostra ai suoi fan, attraverso una Instagram Stories, quello che rimane del suo salotto.

“Sonia, non c’è più il nostro studio… qui c’erano i miei ospiti e lì c’è la scala… aiuto, che tristezza!”, aggiunge ancora, parlando con una collaboratrice. “E ora, che succederà?”. L’unica certezza è che il suo programma tornerà in autunno con una nuova stagione e non si escludono novità e rinnovi, anche di look. La squadra di Pomeriggio 5 – riferiscono fonti – in questo periodo è al lavoro per regalare un nuovo studio alla conduttrice di Mediaset.

Nel frattempo Barbara D’Urso essendo in vacanza, è molto attiva sui social network dove posta delle foto anche del passato. Non tutti i follower, però, hanno apprezzato l’iniziativa della conduttrice. Infatti tantissimi haters si sono riversati su Instagram commentando in modo negativo le immagini in questione. Alcuni le hanno consigliato di godersi l’estate invece di postare foto del passato, mentre altri ancora le hanno scritto delle cose dispregiative. (fonte INSTAGRAM)