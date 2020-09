Barbara D’Urso in topless in prima serata su Rai Uno. Lei: “A Mediaset non l’avremmo fatto”

Barbara D’Urso in topless in uno spezzone di Techetechetè. La Rai sceglie però di oscurarli. La presentatrice: “A Mediaset non l’avremmo fatto”.

Barbara D’Urso in topless in un video d’annata. L’immagine è stata trasmessa il 30 agosto da Techetechetè, il pogramma fatto di vecchi spezzoni televisivi che va in onda su Rai Uno dopo il Tg delle 20.

Alla D’Urso, un giornalista de La Stampa le ha chiesto cosa pensa del suo topless andato in onda in questa puntata che è stata seguitissima.

Questa la sua risposta: “Io non mi arrabbio mai”. Poi, con lo stile che la contraddistingue parte con un attacco non tanto velato al servizio pubblico: “Non l’ho visto, è una trasmissione che amo moltissimo”:

“Ma il mio esordio in Rai non è stato certo una comparsata quanto una prima serata insieme a Rita Pavone, oltre che un programma con Pippo Baudo”.

“Quindi ho trovato bizzarro mettere come mio esordio quello spezzone di repertorio con i miei seni al vento e senza nemmeno oscurarli come sarebbe giusto in prima serata”.

Infine la stoccata conclusiva: “Noi a Mediaset non lo avremmo mai fatto”.

L’autore di Techetechetè rivendica la scelta

I “seni al vento” di Barbara è uno spezzone tratto dalle Teche Rai andato in onda alle 20.38 del 30 agosto. Il video risale al 1978: all’epoca la presentatrice napoletana aveva 21 anni.

Autore della puntata incriminata vista da più di 4 milioni di spettatori, è Fausto Massa, presente peraltro anche nella squadra del reality show Mediaset Temptation Island.

Su Twitter, Massa appare tutt’altro che pentito della sua scelta (fonte: Twitter, Today).