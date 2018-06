ROMA – Barbara D’Urso è pronta a tornare in televisione e rivestire i panni della Dottoressa Giò dopo 20 anni assente sugli schermi. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Mediaset ha annunciato il sequel della fiction che inizierà le riprese già in estate per riproporre un medical drama italiano.

Dopo le polemiche da talk show, il Grande Fratello e le esperienze da conduttrice di punta della rete, Mediaset ripropone il telefilm Dottoressa Giò e rilancia la D’Urso come attrice. Come nelle precedenti stagioni, la dottoressa Giorgia Basile sarà impegnata a risolvere casi clinici e condurre indagini parallele. Adriana Marmiroli su La Stampa scrive:

“Sotto la guida di Antonello Grimaldi («Caos calmo»), ritroveremo la dottoressa Giorgia Basile alle prese come da tradizione con casi clinici e indagini “parallele”.

Altri titoli non inediti e di peso: «Rosy Abate» (nella foto sotto), torna l’ex capomafia che ha rinnegato il proprio passato interpretata da Giulia Michelini, e «L’isola di Pietro», seconda stagione e nuovo mistero isolano per Gianni Morandi pediatra a Carloforte. Alla regia, c’è ora Giulio Manfredonia («Qualunquemente») e nel cast Lorella Cuccarini ed Elisabetta Canalis.

Star del piccolo e grande schermo, registi di formazione cinematografica (è un po’ il segno del nuovo corso del direttore della fiction Mediaset, Daniele Cesarano) anche nel cast delle produzioni inedite: Gianluca Tavarelli dirige Alessandro Preziosi e Greta Scarano in «Liar» (titolo provvisorio), fiction ispirata all’omonima serie anglo-americana su un controverso caso di violenza sessuale; a Pier Belloni «Un bel luogo per morire», crime interpretato da Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Alessandro Tiberi e Megan Montaner (nella foto in basso) sono invece i protagonisti della commedia fanta-sentimentale «Lontano da te». Mentre Sabrina Ferilli lo è di «L’amore strappato», dramma a tinte forti da un caso di cronaca”.