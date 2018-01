ROMA – Barbara D’Urso “tradisce” Mediaset con la Rai. Non parliamo di tradimento lavorativo, o forse sì… Quel che si sa è apparso durante un servizio di Striscia la Notizia.

La conduttrice Mediaset, insieme alla collega Federica Panicucci, si è “guadagnata” un Tapiro d’oro dalla trasmissione di Antonio Ricci grazie alle presunte liti tra le due per il ruolo di prima conduttrice della mattina di Canale 5. Le dirette interessate naturalmente negano ogni frizione, eppure le frecciatine ci sono state.

Solo ieri, 24 gennaio, per il decimo compleanno di Mattino Cinque Barbara D’Urso che Federica Panicucci, le conduttrici che si sono alternate negli anni al timone del programma, hanno fatto gli auguri al programma, dimenticando, per così dire, di citarsi l’un l’altra. Una svista che sembra accreditare le voci secondo cui le due sono in guerra da tempo.

Brindisi, torta e bouquet per la Panicucci, attuale conduttrice di Mattino Cinque, che per prima ha omaggiato il “compleanno” della trasmissione.

“Era il 21 gennaio di 10 anni fa quando, da un’idea di Claudio Brachino, è iniziato Mattino Cinque – ha detto in diretta – E da allora questa squadra è sempre stata straordinaria. Personalmente sono alla guida di questo programma da nove anni ed è davvero la mia seconda casa e la mia famiglia”.

Trattamento identico che Barbara D’Urso ha riservato alla collega.

“Dieci anni fa io iniziavo il mio personale percorso insieme a voi – ha detto a Pomeriggio Cinque – Dieci anni fa, ieri, partiva con grandissimo successo Mattino Cinque, che come sapete abbiamo fondato io e Claudio Brachino”. Poi la precisazione (velenosa?): “Noi dieci anni fa, facendo peraltro anche il 30% di share io e Claudio Brachino siamo partiti così”. Infine il congedo, ricordando ancora la “nave meravigliosa che era Mattino Cinque”.

Si vocifera ormai da tempo di una rivalità tra le due presentatrici Mediaset. Tensioni, però, sempre smentite dalle dirette interessate.

Ma se questa è una storia quasi vecchia, la novità è che proprio quando l’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli è andato a consegnare a Barbara D’Urso il tapiro d’oro, nel camerino di Carmelita, è emerso un dettaglio imbarazzante: ai telespettatori non è infatti sfuggito che la conduttrice, che sarebbe andata in diretta di lì a poco, stava guardando non un canale Mediaset, bensì Rai1, la concorrenza. A quell’ora la prima rete trasmetteva La vita in diretta, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini. Spionaggio della concorrenza o un piccolo tradimento a Mediaset, si domanda Libero Quotidiano? Ai posteri l’ardua sentenza.