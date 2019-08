ROMA – Una fan di Barbara D’Urso è stata decisamente fortunata: la sua conduttrice preferita le ha mandato un video di saluti inaspettato. Protagonista è Tota, una signora calabrese. La donna ha incontrato un fotografo molto seguito sui social al quale ha confessato di seguire sempre la D’Urso in tutti i suoi programmi. Così, il fotografo ha pensato bene di registrare una Instagram story che ha prontamente inviato a Barbara D’Urso: nel video si vede la signora calabrese che dichiara di ammirare molto la D’Urso.

La conduttrice, dopo aver visto il filmato, non ci ha pensato su due volte ed ha deciso di fare una bellissima sorpresa alla sua fan inviando, sempre tramite il fotografo dei vip, un videomessaggio. La signora Tota si è emozionata tantissimo ed ha invitato Barbara D’Urso a farle visita nella sua terra: “Si che sono emozionata, la guardo sempre in televisione! Vienici a trovare che qui si sta bene! Ciao Barbara ti mando un bacio!”.

Barbara D’Urso si sta intanto preparando a tornare in tv. In questi giorni si sta godendo le lunghe e meritate vacanza tra amici e mare, per ricaricare le batterie in vista di una stagione televisiva che si annuncia altrettando ricca di appuntamenti come è stata quella appena trascorsa. In vacanza, Barbara D’Urso è in compagnia fra l’altro di Filippo Nardi.

Fonte: Instagram