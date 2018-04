ROMA – Il fuori programma a Pomeriggio Cinque. In studio arriva l’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, che con una coperta in testa tenta di baciare Barbara d’Urso. Staffelli è in studio per accompagnare la figlia 19enne Rebecca invitata a fare l’opinionista.

La conduttrice, dopo essersi accorta della presenza dell’inviato del tg satirico, lo ha preso in giro: “Ora ti sbugiardo un po’ “, ha dichiarato la d’Urso.

A questo punto, l’inviato storico del programma di Antonio Ricci, senza dire niente è entrato in studio e usando la coperta che indossava dietro le quinte è andato all’assalto di Barbara e l‘ha baciata. Poi si è allontanato usando la stessa coperta come mantello. Clicca qui per vedere il video.