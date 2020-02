Barbara d’Urso si gira: Vittorio Sgarbi guarda sotto la gonna

ROMA – Morgan è ospite a “Live-Non è la d’Urso” per provare a spiegare quanto accaduto tra lui e Bugo a Sanremo. Il musicista, ad un certo punto comincia a suonare il pianoforte che la conduttrice ha fatto portare in studio.

Barbara d’Urso si gira verso il musicista per parlarci e sale con le ginocchia sul divanetto. Accanto a lei c’è Vittorio Sgarbi che ne approfitta per sbirciare sotto la gonna di Barbara d’Urso.

Il critico d’arte non è nuovo a provocazioni di questo genere. A rendersi contro di quello che sta accadendo non è però la d’Urso bensì i telespettatori che subito hanno cominciato a scagliarsi contro Sgarbi: “Un gesto maschilista, vergognoso e terribilmente disgustoso”, ha scritto qualcuno sui social.

Su Instagram c’è però chi se l’è presa anche con la d’Urso: “La Signora D’urso della signora l’altra sera non aveva nulla.. .L’abito era minuscolo e del tutto non adatto alla sua età… E con un abito simile quanto meno stai composta!! e che cavolo!!!”. Tra i critici, sono molti quelli che puntano il dito contro la d’Urso che ha 62 anni. Come se una persona che ha superato una certa età non potesse più indossare gli abiti che vuole. “Sei vergognosa copriti ‘sto c**o, hai 65 anni” ha tuonato un altra persona su Instagram.

Il frammento di video in cui si vede Sgarbi girarsi è stato pubblicato nel profilo “Il meglio del gossip”. Sono arrivati qui molti dei commenti contro la d’Urso.

Fonte: Live – non è la d’Urso, Instagram