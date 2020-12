Barbara D’Urso diventa zia: la sorella Eleonora ha dato alla luce Sofia

Barbara D’Urso diventa zia: oggi 1 dicembre, la sorella Eleonora ha dato alla luce Sofia. E’ la prima figlia di lei e del marito Michele Olmo.

L’annuncio è stato dato sui socal dalla conduttrice stessa: “Ore 9,21….SOFIA mamma Eleonora, papà Michele e zia Carmelita”. La D’Urso ha scritto il post e lo ha accompagnato da una foto che mostra la sorella in dolce attesa accanto al compagno.

L’annuncio della dolce attesa di Eleonora d’Urso era arrivato questa estate: “A quanto pare… scrivere la tesi mi sta facendo uno strano e piacevole effetto. Laureanda panzuta!” aveva scritto l’attrice 44enne annunciando la sua gravidanza accanto alla foto che la mostrava con il pancione.

Barbara D’Urso aveva annunciato: “Sono quasi zia, ti amo!”

“Sono quasi zia, ti amo!” aveva scritto la conduttrice di Canale 5, sul proprio account, nel rilanciare quanto scritto dalla sorella.

“Non è un momento ottimale per partorire, e Sofia avrà come prima immagine quella di un mondo infestato da mascherine” aveva scritto ancora Eleonora.

“Starà a me raccontarle di bocche che sanno ridere e sorridere e di gente che... nonostante tutto, non smette di lottare!”. A queste parole era seguita una dichiarazione d’amore per il marito Michelle Olmo che di professione fa il musicista e l’ingegnere chimico. I due si sono sposati quattro anni fa.

Chi è Eleonora D’Urso

Eleonora d’Urso ha 44 anni ed è la sorellastra minore di Barbara d’Urso (le due hanno lo stesso padre). Eleonora è un’attrice teatrale e televisiva: “Siamo sei fratelli. Io sono la prima, poi c’è Daniela, che ha tre anni meno di me, poi Alessandro che ha otto anni meno di me” aveva raccontato Barbara d’Urso in occasione di un’intervista ad Eleonora avvenuta durante una puntata di Domenica Live. “

“Noi siamo i figli di Rodolfo e Vera. Un anno dopo la morte di mia madre mio padre si è risposato con Wanda. Dalla loro unione sono nati Riccardo, che ora vive in Giappone, Fabiana, che vive in Sicilia ed Eleonora” (fonte: Instagram, Today).