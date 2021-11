Barbara Foria chi è, età, altezza, fidanzato, figli, vita privata, carriera e biografia

Chi è Barbara Foria: età, altezza, fidanzato, figli, vita privata, carriera e biografia della comica questa sera, 3 novembre, ospite a I Soliti Ignoti – Il Ritorno, quiz game conddotto da Amadeus su Rai1.

Dove e quando è nata, età, altezza e biografia di Barbara Foria

Barbara Foria è nata a Napoli il 18 agosto del 1975. Ha 46 anni, è alta circa 167 cm. Prima di intraprendere la carriera di attrice, si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli ed è regolarmente iscritta all’albo degli avvocati. La sua carriera come attrice comica prende vita all’inizio degli anni duemila, quando partecipa a diversi programmi televisivi per la Rai, La 7 e Comedy Central. Tra questi Tintoria Show, Pirati, Assolo Comicità in tour e Cuore Al centro della Coppia. Lavora per molti anni a teatro al fianco di Rosalia Porcaro nello spettacolo Sessosenzacuore.com, per la regia di Serena Dandini e nel 2009 è uno dei volti di Rai 4, inviata di spicco dell’irriverente magazine Sugo di Gregorio Paolini.

Fidanzato, figli e vita privata di Barbara Foria

Della vita privata di Barbara Foria si sa che è al momento single e non ha figli. In un’intervista a Vanity Fair, ha raccontato di aver vissuto una relazione davvero molto importante ed di aver pensato di avere anche dei bambini.