Barbara Foria chi è: età, altezza, marito, figli, Colorado, Simona Ventura, Myrta Merlino

Barbara Foria chi è: età, altezza, marito, figli della comica di Made in Sud e Colorado. La Foria è ospite a Oggi è un altro giorno, il programma in onda su Rai Uno condotto da Serena Bortone.

Dove e quando è nata Barbara Foria

Barbara Foria nasce a Napoli il 28 luglio 1975. Ha 45 anni ed è del segno zodiacale del Leone. E’ alta 167 centimetri e il suo peso non è disponibile. Prima di diventare attrice ed imitatrice, Barbara si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli.ù

Marito e figli, la vita privata di Barbara Foria

La Foria è single e non ha figli. Di recente, in un’intervista a Vanity Fair, ha raccontato di aver vissuto una relazione davvero molto importante ed di aver pensato di avere anche dei bambini.

La carriera di Barbara Foria: Serena Dandini, la Rai

Barbara Foria, scrive Wikipedia, nel 2003 partecipa a diversi programmi televisivi per la Rai, La 7 e Comedy Central. Tra questi Tintoria Show, Pirati, Assolo Comicità in tour e Cuore Al centro della Coppia. Lavora per molti anni a teatro al fianco di Rosalia Porcaro nello spettacolo Sessosenzacuore.com, per la regia di Serena Dandini e nel 2009 è uno dei volti di Rai 4, inviata di spicco dell’irriverente magazine Sugo di Gregorio Paolini.

Il successo arriva nel 2010 grazie al programma Palco e retropalco in onda su Rai tre. Qui, nel suo primo One Woman Show porta in scena Meglio un uomo oggi che un marito domani.

Colorado

Nella stagione televisiva 2012 Barbara Foria approda su Italia 1 ed entra nel cast di Colorado. La sua partecipazione al programma viene confermata nelle stagioni seguenti che la vedono impegnata nella parodia di Scianel di Gomorra, diventata virale anche sul web.

Nello stesso anno su Comedy Central è protagonista del “All woman show” Bambine cattive, degli appuntamenti itineranti Comicittà on tour e Comedy on tour, ed entra nel cast di Comedy on the beach, Palco e doppio palco.

Cielo che gol! con Simona Ventura

A gennaio 2013 entra nel mondo del calcio al fianco di Simona Ventura, in qualità di intervistatrice ed inviata, nel programma Cielo che gol! sul canale Cielo di Sky. Sempre al fianco di Simona Ventura nel 2015 vola a Tirana dove diviene parte del cast fisso del talent calcistico Leyton Orient in onda su Agon Channel.

La Radio

Nel 2014 prende parte alla missione speciale in Libano Missione Ottovolante – Live Show per Radio 2. Ospite del contingente italiano, presso la base Millevoi di Shama a Sud di Beirut, insieme agli altri conduttori del programma Barbara aveva una missione speciale da compiere: rallegrare la quotidianità dei soldati italiani impegnati al fronte.

Nel 2015, anno che la vede impegnata a 360 gradi tra teatro, tv, cinema e radio, entra nella grande famiglia di RTL 102.5, diventando una delle conduttrici di punta con la trasmissione Chi c’è c’è chi non c’è non parla.

Nel 2017 è nel cast della fiction Un passo dal cielo 4, nel ruolo di una blogger, e torna nello stesso anno al fianco di Simona Ventura diventando comica fissa del programma Mediaset Selfie dove lancia il tormentone “Bella dentro”.

Nonostante gli impegni televisivi Barbara Foria non interrompe la carriera teatrale e porta sui palcoscenici di tutta Italia spettacoli come Il piacere è tutto mio!, Gli uomini preferiscono le Tonte, Love Cost, A qualcuno piace in saldo!. Fino ai più recenti Volevo una cena romantica…e l’ho pagata io! ed Euforia diretti da Claudio Insegno nelle stagioni 2017-2018 al Teatro Manzoni di Milano, alla Sala Umberto di Roma e al Teatro Nuovo di Milano.

Nello stesso anno, nelle sale cinematografiche, è una delle protagoniste del cinepanettone Natale da Chef diretto da Neri Parenti.

Quelli che il Calcio

Nel 2019 partecipa alla ventesima edizione di Colorado portando la rubrica “Vanity Foria” e lanciando la trap neomelodica “Miss BabaQ”, suo nuovo personaggio. Sempre nello stesso anno recita nella commedia tutta al femminile Burraco Fatale diretta da Luciana Gamba. Nel 2020 è nel cast del programma di intrattenimento di Italia1 Enjoy e in quello fisso della nuova edizione di Quelli Che il Calcio dove interpreta svariati personaggi.

L’incontro con Myrta Merlino

Barbara Foria imita la conduttrice de La7 Myrta Merlino. Nei giorni scorsi, la vera Myrta Merlino ha voluto incontrarla a L’Aria che Tira. La Foria si è presentata con una parrucca simile ai capelli della Merlino. Poi ha detto: “Se io sono qui con te è da collante, noi non ci conoscevamo. Se si è intelligenti si è anche autoironici, io faccio una parodia, esaspero. Siamo due pazzesche”.