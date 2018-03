ROMA – Barbara Guerra, 39enne ex olgettina passata agli onori delle cronache per la partecipazione ai presunti festini ad Arcore nella villa di Silvio Berlusconi, è stata condannata a sei mesi per diffamazione aggravata nei confronti di Barbara D’Urso, a cui dovrà risarcire anche i danni morali.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela

La Guerra, che vive in Brianza, sul suo profilo Instagram reagì male ad un servizio della trasmissione domenicale della D’Urso che parlava di soubrette e showgirl, nel quale si prendeva in giro anche lei. “Insulti volgari”, da parte della donna, che le sono costati una condanna e il risarcimento dei danni morali. Nel corso del processo, comunica una nota dello staff della conduttrice Mediaset, “è stata riconosciuta la valenza lesiva e assolutamente ingiustificata di quegli attacchi”.

Dopo la querela da parte di Barbara D’Urso a nulla servì, ovviamente, da parte di Barbara Guerra la cancellazione dei post incriminati.-