Barbara Palombelli chi è: età, altezza, vita privata, marito Francesco Rutelli, la figlia Serena, la polemica sui femmincidi. La conduttrice regina di Rete 4, sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo, in onda su Canale 5 dalle ore 16:30.

Dove e quando è nata, età, altezza e biografia di Barbara Palombelli

Barbara Palombelli è una giornalista, conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana. E’ nata a Roma il 19 ottobre 1953, ha 67 anni ed è del segno zodiacale della bilancia. Figlia di un medico, non abbiamo informazioni precise sul suo peso e sulla sua altezza ma sappiamo che è nota a tutti con il suo nome di battesimo.

Il marito Francesco Rutelli, i figli: la vita privata di Barbara Palombelli

Nel 1982 si è sposata con il politico Francesco Rutelli; dalla coppia è nato il figlio Giorgio. Hanno inoltre tre figli adottivi: Serena che ha partecipato al Grande Fratello 2019, Francisco e Monica.

L’8 maggio 1991 le viene conferita l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Non sappiamo altro sulla sua vita privata perché è molto riservata. La Palombelli è molto amata dal pubblico. Ed infatti il suo profilo Instagram vanta ben 62mila iscritti. Lo potete trovare digitando Barbara Palombelli Official.

La figlia Serena Rutelli al Grande Fratello

Serena Rutelli, la figlia adottiva di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli, è stata tra i personaggi di punta del Gf Vip andato in onda nel 2019. Al Corriere della Sera, al termine dell’esperienza nella Casa, Serena ha fatto un bilancio di questa esperienza. Durante il reality, Serena aveva infatti ricevuto una lettera dalla sua mamma biologica:

“Sono venute fuori persone del mio passato e sapevo che poteva succedere. Prima di cominciare il Gf i miei genitori mi avevano messo in guardia. Era già accaduto in altre precedenti edizioni del reality. ‘Sei pronta?’ mi hanno chiesto e io mi sono detta: Sì. Quando è arrivata la lettera di mia mamma biologica pensavo che a fine puntata sarei stata depressa, distrutta. Invece no. Ho pensato subito: ‘Lei l’ha fatto solo per una questione di visibilità. Possibile che dopo 29 anni che non si è mai fatta sentire , lo fa proprio adesso?”’ Anche quando è arrivata la lettera dei miei fratelli me lo sono chiesta. Perché adesso? C’è qualcosa che non mi quadra”.

Serena Rutelli ha continuato: “Io ho due genitori che mi amano tantissimo e che hanno fatto una cosa non facile. Sì mi quadra tutto perché io una mamma e un papà li ho. Ora sono cresciuta, ho una vita davanti, un futuro, un lavoro, un ragazzo che mi ama. Tornare nel passato non ha nessun senso”.

Barbara Palombelli e la polemica sui femminicidi

Barbara Palombelli, durante la puntata de Lo Sportello di Forum del 17 settembre ha commentato i femminicidi dopo l’omicidio di sette donne in pochi giorni: “Questi uomini erano completamente fuori di testa, obnubilati oppure c’è stato un comportamento esasperante, aggressivo anche dall’altra parte?. Una domanda che dobbiamo farci per forza”.

La frase ha sollevato un polverone. La Palombelli è stata quindi costretta a difendersi e a minacciare querele: “Sono stata vittima di una diffamazione senza precedenti. Il mio nome, accostato all’istigazione e alla giustificazione della violenza sulle donne. Tutti coloro che si sono resi protagonisti di questa palese falsità ne risponderanno in tribunale”.

La Palombelli ha proseguito: “Non posso accettare una simile aggressione completamente ingiustificata e superficiale. Aspetto le scuse dei rappresentanti delle istituzioni che non si sono documentati sui fatti prima di emettere sentenza via web. Continuerò a porre domande, anche scomode, perché è il mio mestiere. Ma non accetterò diffamazioni, da qualunque parte siano arrivate”.