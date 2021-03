Blitz dice

Vaccini in azienda, governo li chiede, aziende ci stanno pensando (dosi permettendo). Sindacati collaborativi, contenti di vaccinare lavoratori? Prima reazione dei sindacati è protezione per i No Vax! A conferma della loro vocazione ormai totale al ruolo di corporazione: il membro della corporazione ha sempre ragione, anche quando ha torto.