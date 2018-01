ROMA – La prossima edizione del Grande Fratello potrebbe avere una nuova conduttrice: Barbara Palombelli. Per la 15° edizione, secondo il sito Davide Maggio, il nome papabile per Mediaset sarebbe proprio quello della conduttrice, che potrebbe attirare anche un pubblico over e dare un’aria di novità al popolare reality show.

Il sito di Davide Maggio scrive che se Belen Rodriguez sperava di ottenere la conduzione, Mediaset sarebbe orientata per rinnovare davvero lo stile e affidare a una conduttrice con più esperienza il compito di rendere il Grande Fratello più interessante per un pubblico più ampio, proprio come la Palombelli. Per questo motivo il nome della conduttrice di Forum sarebbe in lizza, insieme all’ipotesi dell’outsider Anna Safroncik:

“Più il tempo passa più le speranze per Belen Rodriguez di guidare i ‘ragazzi di Cinecittà’ si affievoliscono in favore di una conduttrice ben più navigata. Accantonata, infatti, l’idea di affidare il reality all’outsider Anna Safroncik, DavideMaggio.it è in grado di svelarvi il “nome nuovo” al momento in pole per la conduzione di Grande Fratello 15: Mediaset vorrebbe giocare in casa e l’intenzione è quella di puntare tutto su Barbara Palombelli.

Ebbene sì la signora del mezzogiorno di Canale 5 e del primo pomeriggio di Rete 4 è la sorpresa al vaglio dei vertici di Cologno per il capostipite di tutti i reality. La moglie di Francesco Rutelli, classe 1953, avrebbe della sua un’immagine rigorosa e da donna intelligente proprio come la Bignardi delle prime due gloriose edizioni. Ma non solo, ha un dialogo con il pubblico di Canale 5, essendo riuscita a tener vivo Forum anche dopo l’epocale addio di Rita dalla Chiesa, e sa come trattare il trash e argomenti pruriginosi senza tuttavia lasciarsi contagiare (qui le 10 cause più assurde di Forum). Potrebbe anche portare al reality un po’ di pubblico over, visto lo zoccolo duro del suo court show, che checchè se ne dica è indispensabile per l’affermazione urbi et orbi di un programma generalista come il GF”.