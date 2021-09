Barbara Palombelli: “Femminicidi? Uomini fuori di testa oppure donne esasperanti?”

Barbara Palombelli, durante la puntata de Lo Sportello di Forum, ha commentato i femminicidi, dopo che negli ultimi giorni, sette donne sono state uccise. “Questi uomini erano completamente fuori di testa, obnubilati oppure c’è stato un comportamento esasperante, aggressivo anche dall’altra parte?. Una domanda che dobbiamo farci per forza”, dice la giornalista.

Barbara Palombelli e i femminicidi

La Palombelli a Forum ha detto: “Oggi esaminiamo insieme che cosa sia la rabbia, la rabbia quella che fa scattare la violenza. La rabbia non è un sentimento isolato, spesso si traduce in gesti, in atti, in comportamenti. Rabbie quante ne abbiamo ogni giorno? Centinaia. Dal semaforo, a quando non si accende la televisione a quando non esce l’acqua dal rubinetto. Qualunque cosa può farci montare la rabbia. Però a questa rabbia nel 99% dei casi non segue un comportamento violento, quando arriva un comportamento violento invece iniziamo a preoccuparci perché forse arrabbiarsi fa anche bene, poi la nostra esperta ci dirà”.

“Qui parliamo della rabbia tra marito e moglie – prosegue Barbara Palombelli -. Come sapete, negli ultimi sette giorni ci sono stati sette delitti. Sette donne uccise, presumibilmente da sette uomini. Questo soltanto per dire l’ultima settimana. A volte però è lecito anche domandarsi: questi uomini erano completamente di testa, completamente obnubilati, oppure c’è stato anche un comportamento esasperante e aggressivo anche dall’altra parte? È una domanda, dobbiamo farcela per forza, perché dobbiamo, in questa sede soprattutto che è un tribunale, esaminare tutte le ipotesi”.

Ma la sua frase non è piaciuta al popolo dei social

Sui social come spesso accade si è scatenata la bufera. C’è chi ritiene che le sue parole siano un’offesa e un oltraggio alle donne uccise e chi addirittura chiede la sospensione dalla conduzione del programma Mediaset.